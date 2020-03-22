Idris Elba’dan sonra karısı da corona virüsü kaptı

Elba’nın bu açıklamayı yaparken eşi Sabrina Dhowre Elba’nın da yanında olması tepki çekmiş ve herkes ünlü oyuncunun eşinin de risk altında olduğunu yazıp çizmişti. Sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler sonrasında ‘Onunla olmak istedim’ diyen ve riski hesapladığını söyleyen Sabrina, dün yaptırdığı test sonrasında virüsü kaptığını öğrendi.

Ortaya çıkan bu sonuçtan pişman olmadığını söyleyen ünlü oyuncunun eşi, kocasının yanında olmak ve onunla ilgilenmek için kendisinin gönüllü olduğunu ve bunu onun eşi olduğu için yaptığını söyledi.

Idris Elba’nın eşinin yaptığı bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti! Pek çok yorum genç kadının göz göre göre bu virüsü kaptığını söylerken, ‘kendi etti, kendi buldu’ şeklindeki yorumlar da öne çıktı.