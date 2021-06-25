‘İdris ustanın oğluyum’ diyerek emekli öğretmeni dolandırdılar

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Koyunbaba Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Mahriye Güleray’ın evine gelen K.G., K:T. ve K.G. isimli kişiler “İdris ustanın oğluyum , eğitim masrafına ihtiyacımız var” diyerek Güleray’dan 2bin 600 TL para aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mahallede inşaat işleri yapan İdris usta ile görüştükten sonra dolandırıldığını anlayan Güleray jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma yaşlı kadından 2 bin 600 TL alanları tespit ederek yakalayıp gözaltına aldı, paraları Güleray’a teslim etti.

PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Mahire Güleray, paranın kendisine teslim edildiğini belirterek yaptığı açıklamada “İdris ustayı çok severim çalışkan biridir, çocuklar evime eğitim masrafımız var diye gelince dayanamadım paraları verdim. İdris usta ile tesadüfen konuşuncu durumu anladım. Jandarmaya teşekkür ederim, eğitim masrafları altında beni kandırarak paramı aldılar, bende sonuçta emekli biriyim, yardım amaçlı olsaydı parayı geri istemeyecektim ama dolandırıldığımı anlayınca şikayetçi oldum” dedi.