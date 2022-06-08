İETT Genel Müdürü’nden mazot zamlarına tepki

Mazot fiyatlarının bir yılda 4 katına çıkmasına İETT Genel Müdürü Alper Bilgili tepki gösterdi.
İstanbul’da toplu taşımanın omurgası olan İETT, mazotta yaşanan fahiş artışlar nedeniyle zor günler geçiriyor.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mazot fiyatlarında yaşanan artışa sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Bilgili “Mazot geçen yıl 7 ₺ iken, bugün 28 ₺. 1 yılda 21₺ zam geldi. Mazot fiyatı 4 katına çıktı. Yılda 200 milyon litre mazot ile 1 milyar yolcu taşıyoruz. Son 1 yılda sadece mazot maliyeti bile bilet başına 4,2 ₺ arttı” paylaşımında bulundu.