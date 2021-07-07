İETT otobüs ihalesini iptal etti…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İETT’nin filosu 2 bin 625 otobüs, 603 metrobüs ve 60 elektrikli araç olmak üzere toplamda 3 bin 288 araçtan oluşuyor ve otobüslerin ortalama yaşı 9. Metrobüs filosundaki otobüslerin ortalama yaşı 10 ve bazı araçların kilometreleri 2 milyona yaklaşmış durumda.

İETT; gittikçe yaşlanan, artık ihtiyaca cevap vermeyen ve son günlerde de kaza haberleri ile gündeme gelen metrobüs hattındaki araçları yenilemek üzere satın almayı planladığı 300 yeni otobüs için meclisten aldığı 90 milyon Euro borçlanma yetkisini, 7 aydır Cumhurbaşkanlığından onay çıkmadığı için kullanamıyor.

100 OTOBÜS İHALESİ İPTAL EDİLDİ

Aralık ayından beri Cumhurbaşkanlığı’ndan dış kredi onayı bekleyen İETT, sonuç alamayınca temmuz ayında öz kaynaklarıyla metrobüs hattında kullanılmak üzere 100 adet tek körüklü otobüs almak için ihaleye çıkmaya karar vermişti.

6 Temmuz’da düzenleneceği duyurulan ihale, 5 Temmuz günü İETT tarafından teknik şartname ve eklerinde değişiklik yapılmak üzere iptal edildi.

5 AĞUSTOS’TA 160 OTOBÜS İHALESİ

İETT yeni ihale tarihini 5 Ağustos olarak belirledi ve alınacak otobüs sayısını 160’a çıkardı. İETT, 5 Ağustos günü iki ayrı ihale düzenleyecek. Saat 11.00’da 100 adet tek körüklü dizel otobüs almak için ihale düzenlenecek.

Alınacak 100 araç, 260 gün içinde 3 parti halinde İETT’ye teslim edilecek. Aynı gün saat 15.00’da da 60 adet çift körüklü dizel otobüs almak için ihaleye çıkılacak. Bu araçlar da 240 gün içinde 3 parti halinde İETT’ye teslim edilecek.

140 MİLYON EURO BORÇ KALDI

İETT’nin yeni otobüs alımı yapma konusunda yaşadığı sorunun asıl nedeninin geçmiş dönemden kalan borçlar olduğu ortaya çıkmıştı. İETT’ye geçmiş dönemden vadesi geçmiş ve vadesi henüz gelmemiş toplam 140 milyon Euro yani yaklaşık 1.5 milyar lira borç kaldı. Bu borcun 110 milyon Euro’su vadesi geçmiş borçlar.

Vadesi geçmiş olan 110 milyon Euro tutarındaki borcun 45 milyon Euro’sunun 4 otobüs firmasından 2013-2017 yıllarında satın alınan ve taksit ödemeleri yapılmadığı için yeni döneme devrolan borçlar olduğu tespit edildi. Aynı otobüslerin 30 milyon euoroluk da henüz vadesi gelmemiş borcu bulunuyor.

Yani kurumun toplam 75 milyon euroluk otobüs borcu var. İETT yetkililerinden edinilen bilgiye göre AKP döneminde satın alınan ancak taksit ödemeleri yapılmayan otobüsler nedeniyle otobüs firmaları İETT’ye yeniden taksitli satış yapma konusunda istekli olmadı. Bunun üzerine yeni araç yatırımı için dış kredi arayışına gündeme gelmek zorunda kaldı.

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