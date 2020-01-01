İETT otobüsünde yangın! İçerisinde yolcular da vardı

Olay, Maltepe Başıbüyük Trafo Caddesi’nde meydana geldi. Maltepe Başıbüyük seferi yapan Hakan Turga yönetimindeki KM42 numaralı İETT otobüsü içinde 15 yolcusu ile birlikte giderken motor kısmında yangın çıktı.

YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Bunun üzerine otobüs şoförü, otobüsü kenara çekerek durdurdu. Ardından yolcuları tahliye etti. Otobüsün şoförü, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Otobüs şoförü olayın olduğu yere itfaiye ekipleri istedi.

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“MOTORDA ALEV OLUŞMAYA BAŞLADI”

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma işlemleri yaptı. Yolculardan biri, “Biz seyir halindeydik duraktan yeni kalktı. Kalktıktan sonra küt etti bir şey. Hemen duman bastı. Arkadaş hemen durdu, kapıları açtı. Aşağıya indik, motor kapağını açtık. Motorda alev oluşmaya başladı. Hemen arkadaş tüpü getirdi. Sıktık, söndü. İlk müdahaleyi yaptık, kontrol altına alınmış oldu” dedi. DHA