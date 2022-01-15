İETT şoförüne dehşeti yaşatan sürücü yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da 3 gün önce aracını hatalı park ettiği için kendisini uyaran İETT şoförünü silahın kabzasıyla darp ettikten sonra aracıyla birlikte olay yerinden kaçan Ali İshak E., polis tarafından yakalandı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde 12 Ocak günü, seyreden 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü Hüsnü A., bir sürücünün aracını hatalı park etmesinden dolayı yoluna devam edemeyince aralarında tartışma çıkmıştı.

Yolcuların da tepki gösterdiği sürücü Ali İshak E., silahının kabzasıyla İETT şoförü Hüsnü A.’yı darp ettikten sonra havaya iki el ateş ederek aracıyla olay yerinden kaçmıştı.

SİLİVRİ’DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis, Ali İshak E.’yi Silivri’de yakaladı. Emniyette ifadesi alınan saldırgan, olay günü aracını yol kenarına park etmesinden dolayı İETT otobüsünün geçemediğini, aracının yanına giderken kalabalık bir gurubun kendisine tepki gösterdiğini ve şoför tarafından kendisine küfürler edilmesi üzerine söz konusu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ali İshak E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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