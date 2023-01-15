İETT sürücüsünden engelli vatandaşa: Vuracağım seni, sakat bırakacağım





İstanbul’da bir İETT şoförü, engelli kartı olmadan otobüse binen engelliye hakaret edip tehditler savurdu. Duruma tepki gösteren çevredekilerle de tartışan şoför otobüse kimseyi almadan uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hacıosman’da meydana geldi. Durakta bekleyen engelli kişi gelen otobüse binmek istedi. Engelli kartı olmayan kişiyi İETT şoförü otobüse almak istemedi. İkili arasında tartışma başladı.

Şoför, engelli kişiyi “Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım” diyerek tehdit etti. Duruma tepki gösteren otobüstekiler ve duraktakiler şoförle tartıştı.

YOLCULARI OTOBÜSTEN İNDİRİP KAÇTI

Çevredekilere “İnsanlığı sizden mi öğreneceğim” diyen şoför, engelli vatandaşa ise “Vallahi vuracağım seni, sakat bırakacağım” şeklinde tehditler savurdu. Şoför daha sonra yolcuları indirip, olay yerinden ayrıldı.

KÜFÜR ETTİ, YUMRUK ATTI

Olayı gören Armağan Mete Şahin, “Engelli bir vatandaşla kanser hastası bir ağabeyimiz vardı. Otobüse binmek istediler, kartları yoktu, otobüs şoförü onlara küfür etti, yumruk attı. Biz de ayırmaya çalıştık. Tepki gösteren herkesi otobüsten indirdi. Sonra otobüsle kaçtı” dedi. (DHA)