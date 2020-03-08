İfade özgürlüğüne baskı ve gözdağı

Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Trabzon’un da aralarında olduğu 44 barodan yapılan açıklamada ifade özgürlüğüne vurgu yapıldı:

* Hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır.

* Kuvvetler ayrılığının yok edildiği, tarafsız ve bağımsız yargı yerine, yargının yürütme emrinde bir araç halini aldığı algısı herkesi rahatsız etmektedir. İfade özgürlüğünü, günlük siyasi çıkar ve sonuçlara bağlayan, ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dile kurban eden bir dönemden geçiyoruz.

ANAYASAL DEĞERLERE TERS

* Yargı ve yürütme makamları Anayasa ve insan hakları hukukuna açıkça aykırı karar veremezler. Hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan kişilerin, eşitliğe aykırı uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bir ortamda; tam tersi olarak, bulunduğu sıfat ve ekonomik varlık sebebiyle devletin tüm olanaklarından yararlanan bir avuç yurttaşın varlığı ya da böyle bir algıya yol açılması, sahip olduğumuz anayasal değerlere terstir.

* Yargıya yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir. Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması milli beka sorunudur. Gazetecilik suç değildir.

Cezada alt sınır 3 yıl neden tutuklandılar?

Tutuklu gazetecilere son dört günde yenileri eklendi. Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayanı Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç, Libya’da şehit düşen MİT görevlisiyle ilgili haber nedeniyle tutuklandı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel de şehidin fotoğrafını paylaştığı için savcılıkta ifade verdi. Murat Ağırel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üç gazetecinin, yaptıkları haber nedeniyle tutuklanması hukukçuların tepkisini çekti. Terkoğlu, Pehlivan ve Kılınç 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi kapsamında ‘İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’le suçlandı. Her üç gazeteciye yöneltilen suçlamalara verilecek cezanın alt sınırı 3 yıldı.

Bu detaya dikkat çeken hukukçular, “Son yargı paketine göre onlar da adli kontrol şartıyla serbest bırakılabilirdi. Haber yaptığı için bir gazetecinin tutuklanması ifade ve basın özgürlüğüne aykırıdır” yorumunu yaptı. Tutuklamaya tepki gösterdi.

Tutuklu gazetecilerle ilgili bilgi istiyoruz

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türk makamlarından haklarında dava açılan, cezaya çarptırılan ve tutuklanan gazetecilerin sayısı ve hangi suçlamalarla bu hükmü aldıklarının kendilerine bildirilmesini istedi. Savcı ve alt mahkemelerin ifade özgürlüğü prensibini gözetmeden ceza hukukunu uygulamayı sürdürdüklerinin gözlemlendiğini belirtti.