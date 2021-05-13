İfade ve düşünce özgürlüğü savaşçısı SÖZCÜ’nün gurur günü

Türk medyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Basın Konseyi 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü, Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz’a takdim edildi. Ödül töreni dolayısıyla düzenlenen video konferansa katılan çok sayıda gazeteci ve siyasetçi, SÖZCÜ’nün düşünce ifade özgürlüğü mücadelesini anlattı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu tarafından 2021 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü’ne SÖZCÜ Gazetesi’nin oy birliğiyle layık görüldüğünü belirten Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, video konfrenasta yaptığı konuşmada, “Haber alma hakkını savunan, bu uğurda çalışan kuruluşlara ya da kişilere takdim edilen bu ödül bu yıl sizlere verilmekte. Üniversiteden, büyük sanatçı Gürbüz Ekşioğlu’nun dizayn ettiği özel dizayn ödül, SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a teslim edildi” dedi. SÖZCÜ Ailesi’ni tebrik eden Pınar Türenç, sözlerini şöyle sürdürdü:

GERÇEK GAZETECİLİK

“Sahibinden yöneticilerine, yazarından muhabirine tüm uğraş veren, gazeteciliğe büyük katkı sağlayan, gerçek haberi halka ulaştırmayı amaç edinen SÖZCÜ Gazetesi’nin bu ödülü hepinize hayırlı olsun. Gerçek gazetecilik yaptığınız için, bağımsız, özgür gazetecilik yaptığınız için de görüyoruz ki basın koridorlarında, Türkiye’de önde koşan bir medya organısınız. Bu mücadeleniz için de bir türlü lisans izni alamadığınız SÖZCÜ TV’ye izin verildiği takdirde bu başarınızın katlanacağından eminiz.”

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, ödülün SÖZCÜ’ye verilmesinin gerekçesini şöyle açıklamıştı:

AĞIR BEDELLER ÖDEDİ

“SÖZCÜ, medyanın yüzde 90’ını kontrolüne alan iktidarın baskılarına; haksız hukuksuz açılan davalarda yazar, yönetici ve muhabirlerine verilen mahkumiyet kararlarına; keyfi olarak resmi ilan ve reklam kesme cezalarına; grubun televizyonunun RTÜK tarafından iktidar partilerince atanan 6 imza ile keyfi olarak engellenmesine rağmen, bağımsız ve eleştirel yayın çizgisinden taviz vermeden haberciliğini sürdürüyor. Türkiye’de demokrasinin ve medyanın içinden geçtiği bu tarihi süreçte, kamusal bir görev olan gazetecilik ilkelerine bağlı kalan SÖZCÜ, çok ağır bedelleri ödemeyi göze alarak halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğünü tüm engellemelere rağmen, savunmaya devam ediyor.”

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV’ye yönelik kuşatmaya dikkat çekti. SÖZCÜ’nün yazarları ve yöneticilerine açılan davada aslında gazeteciliğin yargılandığını hatırlatan Yılmaz, “Bu davada ben dahil 7 SÖZCÜ çalışanı 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldık. Dosyamız şu anda Yargıtay’da. Gazetemiz incelemeye alınmış; her gün didik didik okunuyor, ‘Oradan bir kelime buluruz da bunların üzerine nasıl gideriz’ diye. Bu koşullarda gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ben 40 yıldır bu işin içerisindeyim, böyle sıkıntılı bir dönem görmedim” dedi. Bu baskısnın bir benzerinin SÖZCÜ TV’nin lisansı konusunda devreye sokulduğunu kaydeden Metin Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

ONAYI NEDEN VERMİYORSUNUZ?

“SÖZCÜ Gazetesi, SÖZCÜ TV’yi hayata geçirmek için uydu üzerinden yayın yapan Sivas SRT’yi satın aldı. 440 gündür Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan logo değişikliği onayı bekliyoruz. Niye vermiyorsunuz? Böyle bir sistemde nasıl televizyonculuk yapacaksınız? Nasıl habercilik yapacaksınız?”

Ödül için teşekkürlerini ileten Metin Yılmaz, “Bu ödül de bizim için moral oldu, katkı oldu. Nereye dokunsan haber var ama maalesef basın baskılardan dolayı oto sansüre yöneliyor” diye konuştu.