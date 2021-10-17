İflaslar son 3 ayda yüzde 63 arttı

Pandemi yorgunu şirketler ayakta durmakta zorlanıyor. Yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden şirket ve ticari işletme sayısı 71 bin 314 oldu.

Başak KAYA

Pandeminin de etkisi ile yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden şirket ve ticari işletme sayısı 71 bin 314 oldu. Temmuz ayından eylül ayına kadar geçen 3 aylık sürede de, iflaslar yüzde 63 oranında arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, salgın tedbirleri süresince iktidarın aldığı kararlar ile aç-kapa yapmak zorunda kalan, gelir kaybına göre hibe desteği alamayan ve banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnafın ayakta durmakta zorlandığını belirtti. Ağbaba, “Peş peşe iflaslar geliyor” dedi.

BORÇLAR EZİYOR

Kapanma döneminin bitmesiyle işlerinin düzeleceğini düşünen esnafın geçmiş borçlarının altında ezilmeye devam ettiğini kaydeden Veli Ağbaba, artan döviz kurları ve vatandaşların alım gücünün sürekli olarak düşmesinin de, esnafı iş yapamaz hale getirdiğini belirterek şöyle dedi: “Tam kapanma sürecinde esnafın; SGK ve Bağ-Kur prim borçları, kredi faizleri ve faturaları sürekli olarak birikerek borç yüküne dönüştü. Bu yıl temmuz ayından eylül ayına geçen sürede iflaslar yüz 63 oranında arttı. Temmuz ayında iflas eden esnaf sayısı 5 bin 865 iken eylül ayında 9 bin 608’e yükseldi. Esnaf bu gidişle yıl sonunu çıkartamaz hale gelecek.”

“İktidar toplu iflasların sorumlusudur”

İşletmelerin borçlarının ödenemeyecek noktaya geldiğini belirten Veli Ağbaba şöyle konuştu: “İktidara; esnafımızın kaybına göre gelir desteği verilmesini ve kredi faizlerinin silinmesini söyledik. Ama sesimizi duymayan iktidar bugün yaşanan ve halen yaşanacak olan toplu iflasların sorumlusudur.”