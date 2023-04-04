İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? İftar vakti 2023 ve Ramazan imsakiyesi…

Huzurun ve bereketin simgesi kabul edilen Ramazan ayı devam ederken, iftar saatleri oruç açmak için bekleniyor. İsraf ve savurganlık duygularından uzaklaşıp, paylaşmaya yönlendiren iftar sofraları için hazırlıklara iftar vakti yaklaşmasıyla hız veriliyor.

İL İL İFTAR SAATİ VE SAHUR VAKİTLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 19:38’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:22’da açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:44 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.