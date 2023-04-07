İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta? İftar saat kaçta?

Ramazan ayı bütün bereketiyle devam ediyor. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 Ramazan imsakiyesindeki iftar vakitlerine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Her ilde iftar saatleri değişiklik gösteriyor. Müminler de hayatlarını bu saatlere göre düzenliyor. İşte il il iftar saatleri…

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 19:41’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:25’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:46 olarak belirlendi.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.