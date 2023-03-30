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30 Mart 2023
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İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir’de kaçta? İl il iftar vakti ve Ramazan imsakiyesi 2023

Alaturka Online
Alaturka Online

Ramazan ayında duaların geri çevrilmediği, sofralardaki bereketin her zamankinden fazla olduğuna inanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlanan imsakiye takviminde tüm iller için iftar vakitleri yer alıyor. 2023 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da Ramazan ayının ilk iftarı 19:33’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:17’da açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:39 olarak belirlendi.

İFTARDA EDİLEBİLECEK DUALAR

“Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.”

“Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu”

(Allah’ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

“Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü.”

Manası: Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

“Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti.”

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

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