İftar saati kaçta? İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir… Ramazan imsakiyesi 2023

İftar saati milyonlarca vatandaş tarafından sabırsızlıkla beklenirken, iftar vakti için sofra hazırlıkları devam ediyor. Günün ilk iftar Iğdır’da açılacak daha sonra belirlenen saatlere göre il il iftarlar açılacak. Siz de yaşadığını ilde “İftara kaç saat kaldı?” sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 19:27’de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:12’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 19:34 olarak belirlendi.

SAHURDAN SONRA TOK TUTAN 4 YİYECEK

Sahur sofrasında 4 yiyecek grubunu bulundurarak tokluğu artırmanın mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, Yumurta hem düşük kalorisi hem de protein kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluk sağlar. Tam buğday ürünleri sindirim problemlerini önleyerek tokluğu artırır. Süt de uzun süre tokluğu artıran bir içecektir. Tarçın ise kan şekerini dengede tutup, tatlı ihtiyacını baskılamayı sağlar dedi.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin yolunun öncelikle tek öğün beslenilmemesinden geçtiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurguladı.

TEK ÖĞÜN BESLENMEK VÜCUTTA KITLIK PSİKOJİSİNE YOL AÇAR

Tek öğün beslenmenin vücudun kıtlık psikolojisine girmesine, dolayısıyla metabolizmanın yavaşlamasına ve vücut yağının artmasına neden olacağının altını çizen Diyetisyen Sökmen, Hem gün içerisindeki enerji dengenizin hem de metabolizmanızın düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesi için sahur öğünü mutlaka yapılmalıdır şeklinde konuştu.

TARÇIN TÜKEREREK KAN ŞEKERİNİZİ DENGELEYİN

Diyetisyen Sökmen, sahurda tokluğu artıran yiyecekleri şöyle sıraladı:

Yumurta: Hem düşük kalorisi hem de protein kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluğun sağlanması için yumurta sahurun olmazsa olmazlarındandır.

Tam buğday ürünleri (kepekli ekmek, çavdar, yulaf ezmesi vb.) : Sindirim problemlerini önlemek ve kişinin daha uzun tok kalabilmesi adına tam buğday ürünleri ölçüsünde tüketilmelidir. Böylelikle günlük lif alımını da artırabilirsiniz.

Süt: Özellikle sahur öğününde süt ve ürünlerini tercih etmek uzun süre tokluğu sağlayacaktır. Şişkinlik veya gaz problemi olan kişilerin laktozsuz sütü tercih etmeleri gerekir. Yine yoğurt da kan şekerini dengelemede, tokluğu sağlamada yardımcı diğer alternatiftir.

Tarçın: Kan şekerinin dengelenmesinde en önde gelen baharatlardan biri tarçındır. Ramazanda en önemli konu kan şekeridir. Ramazan boyunca süt, yoğurt ve çaylarınızda tarçını kullanarak kan şekerinizi dengede tutup, tatlı ihtiyacınızı da önemli ölçüde baskılayabilirsiniz.

SAHURDA SALAM, SOSİS VE PASTIRMADAN UZAK DURUN

Sahurda uzak durulması gereken besinlerden de bahseden Diyetisyen Sökmen, salam, sosis, pastırma gibi işlenmiş gıdaların, oldukça baharatlı olması nedeniyle gün içerisinde su içme isteğinin artırarak Ramazan günlerinin zor geçmesine neden olabileceğini belirtti.

Diyetisyen Sökmen, tüketilmesinden kaçınılması gereken diğer besinlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Hamur işleri: Ramazanda uzun süren açlıktan dolayı metabolizma yavaşlamaktadır, bu nedenle bu yiyecekler kilo alımına sebep olacaktır. Diyabet gibi kronik hastalığa sahip olan kişilerin ekstra dikkat etmesi gerekir.

Tuzlu zeytin: Tuz vücuttaki su tutumunu arttıracağından ödeme ve hipertansiyona neden olabilir.

Kahve ve kakao gibi kafein içeren içecekler: Özellikle ülser hastaları rahatsızlık yaşamamaları için tüketirken dikkat etmelidirler.

Kızartmalar: Bol yağlı kızartmalar yerine haşlama ızgara tercih edilmelidir.

AŞIRI YEMEK GÖBEKTE YAĞLANMAYA VE REFLÜYE YOL AÇABİLİR

Sahurda aşırı yemek tüketiminin sağlık için riskli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Sökmen, Sahurda aşırı yemek yemek sonrasında hemen yatmaya geçildiği için reflü, hazımsızlık gibi bazı sindirim problemlerine yol açabilir. Göbek çevresi yağlanması artabilir. Bu nedenle porsiyonlara dikkat edilmeli, mümkün olduğu kadar hafif gıdalar tercih edilmelidir. Yeşillikli salatalar da sahur öğününde yer almalıdır. Kızartmalı ve hamur işi gıdalardan uzak durulmalıdır ifadelerini kullandı.

SAHURDA TATLI YERİNE KOMPOSTO TERCİH EDİN

Sahurda tatlı tüketiminin de Ramazanda merak edilen konulardan olduğunu belirten Diyetisyen Sökmen, şu önerilerde bulundu:

Sahur menüsü kan şekerini ani yükselten besinlerdense daha uzun süre tok tutan, besin değeri yüksek gıdalardan oluşmalıdır. Taze meyve kompostosu, kuru kayısı / kuru erik gibi kuru meyveler ve bitki çayları tercih edilebilir. Bu tercihlerin daha sağlıklı olmasıyla birlikte Ramazan boyunca yavaşlayan bağırsak hareketlerinizin de engellenmesi sağlanacaktır.

DEPOLAMA MANTIĞI İLE AŞIRI SU TÜKETİMİ BULANTI YAPABİLİR

Sahurda su tüketiminin de ölçülü olması gerektiğine işaret eden Diyetisyen Sökmen, Sahurda aşırı su tüketimi mide bulantısına, şişkinliğe, sık idrara çıkma gibi durumlara neden olmaktadır. Sahurda yaklaşık 1 litre su içilebilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını iftar ve sahur arasına yayarak düzenli aralıklarla tüketmek, vücudunuzun su dengesi ve sindirim sisteminiz açısından daha uygundur dedi.

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

Diyetisyen Sökmen, miktarları kişiye göre değişiklik gösterebilecek örnek bir sahur menüsünde bulunması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:

Açık çay/bitki çayı (şekersiz) / süt / yoğurt,

Haşlanmış yumurta veya sebzeli omlet,

Beyaz peynir,

Bol söğüş sebze ve yeşillik,

Kuru erik veya kayısı,

Tam buğday veya çavdar ekmeği. DHA