İGA borç yapılandırmak için Çinlilerle görüşüyor

Bloomberg’de yer alan habere göre İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA 5.7 milyar euroluk borcunu yapılandırmak için Çinli ve Arap bankalarla görüşüyor.

İGA borçlarını bu yılın ilk yarısına kadar yapılandırmak istediğini doğrularken inşaat maliyetlerini de azaltmayı amaçlıyor.

İGA tarafından yapılan yazılı açıklamada Avrupalı bankaların da refinansman projesiyle ilgilendiği belirtildi.

Geçen kasım ayında İGA’dan yapılan açıklamada Londra merkezli Dome Group ile borçların yeniden yapılandırılması için görüşüldüğü ifade edilmişti.

İGA bünyesinde Cengiz, Kalyon, MAPA ve Limat bulunuyor.

BİRÇOK BANKA KREDİ VERMİŞTİ

İstanbul Havalimanı’na Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası kredi vermişti. Kredilerin vadesi 2031 yılında dolacak.

İGA havalimanı için devlete toplamda 22.1 milyar euro ödeyecek. Geçen yıl açılan havalimanını firma 25 yıllığına işletecek.

ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ’DE ÇİN’LİLERE…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hakim ortak artık resmen Çinliler oluyor. Altı Çin şirketi oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun %51’ini satın alacak. Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.

688.5 MİLYON DOLAR HARCAYACAKLAR

Konsorsiyum üyeleri ortaklık için 688.5 milyon dolar harcayacak. Projede en büyük ortak yüzde 31 pay ile China Merchants Expressway’in olacak. Onu yüzde 20’lik pay ile CMU, yüzde 17.5 ile Zhejiang ve Jiangsu Expressway, yüzde 7 ile Sichuan Expressway ve yüzde 7’lik pay ile Anhui Expressway izliyor.

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