Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 11 bin 328 lira ceza kesildi

IĞDIR (AA) – Iğdır'da kaçak şekilde keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 11 bin 328 lira ceza kesildi.
Taşburun Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulakbaşı köyünün Domuzburnu mevkisinde kaçak avcıların olduğunu tespit etti.
Bölgede denetim yapan ekipler, 2 kişinin canlı mühre kullanarak yasadışı bir şekilde keklik avladığını belirledi.
Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen görevliler, 2 kişiye toplam 11 bin 328 ceza uyguladı.
Yakalanan keklikler DKMP ekiplerince doğal ortamlarına salındı, kafes ve tuzaklar ise yakılarak imha edildi.