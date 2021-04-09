Iğdır'da şehit babasının talebi üzerine oğlunun adının yaşatıldığı okulun bahçesi ağaçlandırıldı

IĞDIR (AA) – Iğdır'da şehit babası Abdullah Öner'in isteği üzerine, oğlunun isminin verildiği Şehit Er Mehmet Öner İlkokulunun bahçesine fidan dikildi.

Hakkari'de vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerce 1993 yılında şehit edilen er Mehmet Öner'in isminin yaşatıldığı Karakuyu köyündeki ilkokulun bahçesinin ağaçlandırılması için baba Abdullah Öner, Valiliğe talepte bulundu.

Öner'in başvurusu üzerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, okul personeli ve öğrencilerin de katılımıyla okul bahçesine 70 fidan dikti.

Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin talebini öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şehidin isminin yaşatıldığı eğitim kurumunda çam, selvi ve ıhlamur ağacı türlerinden oluşan 70 fidan dikerek ağaçlandırma çalışmamızı başlattık." dedi.

Baba Abdullah Öner ise isteğinin yerine getirilmesinden büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Çalışmanın kendisini çok gururlandırdığını dile getiren Öner, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ben şehit babası olduğum için mutluyum. Oğlum vatanımız için, toprağımız için canını verdi. Allah bunu her anaya, her babaya nasip etmez. Bayrak için, vatan için oğlum şehit oldu, Allah birliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Şehidin kardeşi Cezmi Öner de taleplerini yerine getiren devlet yetkililerine teşekkür etti.