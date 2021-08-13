İğren olay! ‘Cin çıkarma’ bahanesiyle 2 kadına istismar

Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘cin çıkarma’ seansı yaptığı ve 2 kadına cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Hakan Azak (38), tutuklandı.

Alanya’da cin çıkardığı iddia edilen Hakan Azak’ın, taciz ettiği ve ilişkiye zorladığı öne sürülen H.K. (32) ve G.G. (46) adlı kadınlar, şüpheli hakkında jandarmaya şikayetçi oldu.

EŞİYLE BİRLİKTE GİTMİŞ

Bir süredir kendisinde cin olduğu iddiasıyla sözde cinci hoca Hakan Azak’a eşiyle birlikte gittiğini anlatan H.K., şüpheli tarafından elle taciz edildiğini, kendisiyle ilişkiye girme isteğini reddettiği için tehdit edildiğini ifade etti.

“CİNLERİ MUSALLAT EDERİM” TEHDİDİ

H.K., sözde hocanın ilişki isteğini kabul etmezse kendisine ve ailesine cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiğini, telefonundan engellemesine rağmen başka numaralardan arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini kaydetti.

KADINI TACİZ EDİP H.K’YI KENDİSİNE AYARLAMASINI İSTEMİŞ

Hakan Azak’ın ayrıca seans uyguladığı G.G. adlı kadını da aynı şekilde taciz ettiği, H.K.’yı kendisine ayarlamazsa ona da cinleri musallat edeceği şeklinde tehdit ettiği iddia edildi.

KADINLAR EŞLERİYLE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Tehditlere dayanamayan kadınlar, eşleriyle birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, Hakan Azak hakkında şikayetçi oldu. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Azak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

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