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5 Nisan 2023
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İğrenç olay sonrası beraat kararı

Alaturka Online
Alaturka Online

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., 4 Ağustos 2021’de evinden çıktıktan sonra kayboldu.

Şirin Dilan E., Etimesgut ilçesindeki parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.’nin ifadesi üzerine, zorla alıkoyma ve cinsel istismar iddiasıyla Muhammet Burak E., gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Muhammet Burak E. hakkında ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVCI, ‘RIZA VAR’ DEMİŞTİ

Önceki duruşmada adli tıp raporunu okuyan mahkeme başkanı, Şirin Dilan E.’nin engel durumunun dışarıdan bir kişi tarafından fark edilemeyeceğini, ancak doktorlar tarafından anlaşılabileceğini belirtti.

Mütalaasını açıklayan savcı da Şirin Dilan E.’nin kendi rızasıyla Muhammet Burak E.’nin yanına gittiğini savunarak sanığın beraatini talep etti.

“KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIM”

Ankara 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammet Burak E. ve taraf avukatları katıldı.

Avukatları dinleyen mahkeme başkanı, yargılamanın son bulacağını söyleyerek sanığa son sözlerini sordu. Muhammet Burak E., “Suçsuzum, herhangi kötü bir şey yapmadım. Suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum” dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanığın ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından beraat etmesine hükmetti. (DHA)

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