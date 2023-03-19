İğrenç olayda ödül gibi ceza

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki M.T.G. nin akrabası olan 5 yaşındaki kız çocuğunun evinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda çocukla oynamak için bir odada kalan M.T.G. yi odanın kapısını kapatmasından ötürü şüphelenen annesi odaya girince çocuğunu yarıçıplak vaziyette buldu.

HEM ODADA HEM HAVUZDA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Çocuğuna sorduğu sorular üzerine aldığı cevaplardan cinsel istismara uğradığını öğrenen anne savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çocuğun adli görevliler ve psikolog denetiminde ifadesi alındı. Çocuk kişinin kendisini hem evde hem de havuzda yüzerken istismarda bulunduğunu hareketleriyle anlattı.

TUTUKLAMA YOK, EV HAPSİ VAR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede çocuğun yaşı itibariyle anlattığı şeyleri yaşamadan bilme ihtimalinin düşük olduğundan hareketle şahsın çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlediği belirtildi.

Şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.