İhale 5.2 milyon Euro fazlasına el değiştirdi, AKP’lilerden bile tepki geldi

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 10 milyon 352 bin Euro’ya verdiği içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ihalesinin inceleme süresini uzatarak, 5.2 milyon Euro fazlasına başka bir firmaya vermesi tepkiyle karşılandı. AKP eski Milletvekili Abdulkerim Gök, partilisi belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e “Bu konuyu açıkla” çağrısında bulundu. Eski AKP’li Bilal Tekatlı ise, “5.2 milyon Euro kimin cebine gitti?” diye sordu.

Ahmet KAYA

AKP‘li Şanlıurfa Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon İşletmesi (ŞUSKİ) 21 Aralık 2021’de Suruç İlçesi Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekesi için ihale açtı. Yaklaşık 11 milyon Euro‘su AB hibesiyle yapılacak ihaleye 6 firma veya konsorsiyum katıldı.

İhaleyi, en düşük teklif olarak 10 milyon 352 bin Euro bedelle ARGES – Kural Yapı ve MST İnşaat ortaklığı kazandı. Ancak, iddiaya göre normalde en fazla bir-iki ay süren inceleme süreci, ŞUSKİ tarafından daha önce verilen belgelerin yeniden istenmesi, teminat mektubunun yenilenmesi gibi taleplerle yaklaşık 8 ay uzatıldı. Böylelikle, işi 24 ayda tamamlama sözü veren ihaleyi kazanan konsorsiyum aradan 9 ay geçmesine karşın çalışmaya dahi başlatılmadı.

AKP’LİLER BİLE UYARDI

Bu süreçte çeşitli kesimlerden sürecin uzamasıyla ilgili tepkiler yükseldi. Önceki dönem Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı ve AKP’den Meclis Üyesi olan Bilal Tekatlı, ihalenin yapılmasının üstünden 5 ay geçmesine rağmen işe başlanılmadığı günlerde sosyal medya hesabından ihalenin iptal edilerek belediyenin kendi istediği bir firmaya vereceği ile ilgili iddiaları gündeme getirerek;

“Burada ciddi rant iddiaları var. Urfamızın paralarını peşkeş çektirmeyeceğiz” açıklaması yaptı. Tekatlı’nın yanısıra, birçok kişi de ihalenin iptali halinde yeniden yapılması önerisinde bulundu. Tekatlı, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP’nin birçok üst düzey yetkilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi.

“İHALE, KAZANANA DEĞİL, 4. TEKLİFE VERİLDİ, FARK 5.2 MİLYON EURO”

Ancak, aradan geçen süredeki gelişmeler ihaleyle ilgili iddiaları doğrular nitelikte gelişti. ŞUSKİ’nin yaklaşık 8 ay süren incelemesinin bir türlü bitmemesi üzerine ve ihaleyi 10 milyon 352 bin EURO bedelle kazanan ARGES – Kural Yapı ve MST İnşaat ortaklığı birkaç kez uzattığı teklif süresini uzatmaktan vazgeçerek adeta ‘Pes’ etti.

Bunun üzerine AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ŞUSKİ, ihaleyi yenilemek yerine, 4. en yüksek teklifi veren Asil İnşaat Sanayi ve Ticaret ile Çeltikçioğlu İnşaat’tan oluşan konsorsiyuma, ilk ihalenin 5 milyon 206 bin 594 Euro daha yüksek bedelle, yani 15 milyon 559 bin 596 Euro’ya verdi.

“5 MİLYON EURO FARK KİMİN CEBİNE GİTTİ?”

Suruç altyapı ihalesinde en düşük teklif ile takip eden 2 teklifin de incelemenin gecikmesi sebebiyle ‘Teklif geçerlilik sürelerini uzatmamış” olmaları nedeniyle reddedilip, 5.2 milyon Euro fazlasına başka firmaya verilmesi tepkilere neden oldu. Rant iddialarını ilk olarak gündeme getiren eski AKP Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Tekatlı, konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “5,2 milyon Euro kimin cebine gitti?” diye sordu.

AKP Eski Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Abdulkerim Gök ise sosyal medya hesabından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e, “Sayın Başkan, mevzubahis olan Suruç ihalesi ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum” çağrısında bulundu.

ŞUSKİ’DEN AÇIKLAMA

Usulsüzlük ve rant iddialarının aralarında AKP’lilerin de bulunduğu çeşitli kesimlerce dillendirilmesi ve sosyal medyadan yayınlanması üzerine Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, iddialarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suruç Kanalizasyon ihalesinin tüm teklif belgelerinin İller Bankası ve uluslararası finans kuruluyu AFD’ye gönderildiği, onay makamı olan AFD’nin belgeleri inceleyerek, üç firmanın belgelerinin yetersiz olduğunu tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Akabinde ihalenin 4. teklifçiye verilmesi yönünde İller Bankası tarafından belediyemize onay verilmiş olup, bu görüşünü de yazılı olarak bildirmiştir. Altyapı işlerinin acil çözümü ve Suruç kanalizasyon işlemlerinin iptalinin önüne geçmek için yasal çerçevede ve uluslararası prensipler doğrultusunda gösterilen gayretler ile kamu yararı gözetilerek Suruç ilçesinin kanalizasyonsuz, altyapısız kalmasının önüne geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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