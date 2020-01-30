İhaleyi ‘haşere’ bastı

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi’nin 2018 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, belediyenin açtığı milyonlarca liralık haşereyle mücadele ihalelerinde usulsüzlük tespit etti.

İhalelerin hep aynı firmaya verildiğini belirleyen Sayıştay, ‘’İhale şartnamesinde, birçok isteklinin sahip olamayacağı şartlara yer verilmiş. Rekabetin tam olarak sağlanamadığı, fırsat eşitliğinin bozulduğu, kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin ihlal edildiği görülmüştür” dedi.

Belediyeye ilişkin Sayıştay raporunda şu saptamalar da yapıldı:

Belediye, 2018 yılında, maliyeti 6.3 milyon lira olan “Haşere İle Mücadele Hizmet Alım İşi” ihalesi düzenledi. Açık usul ile yapılan ihalenin teknik şartnamesi sonucu, ihaleye tek firma katıldı. Aynı iş, bu kez pazarlıkla aynı yıl içerisinde ikinci kez yapıldı ve 2.5 milyon lira maliyetle yine aynı firmaya verildi.

2016 yılında, yaklaşık maliyeti 3.5 milyon lira olan aynı iş, aynı firmada kaldı. 2017 yılında, yaklaşık maliyeti 4.1 milyon lira olan aynı iş, yine aynı firmaya verildi.

Sayıştay, ihalelerde, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerinden olan eşit muamele ve rekabetin sağlanması ilkelerine uygun davranılması gerektiğini de vurgulayarak, “İhale dokümanlarında rekabeti kısıtlayacak hükümlere yer verilmemelidir. Bu tür uygulamanın devamı halinde, uygulayıcı konumunda bulunan Belediye görevlileri açısından mali ve cezai sorumlulukları beraberinde getirebileceği hatırlanmalıdır” uyarısında bulundu.