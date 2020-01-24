İhanete uğrayan Miray Daner, sessizliğini bozdu

Miray Daner’in eski sevgilisi Kubilay Aka’nın Beyza Güneş adında bir kıza attığı cinsel içerikli mesajlar ifşa oldu. Daner, bu ifşanın ardından ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz gün Suadiye’de görüntülenen Miray Daner, Uçankuş TV’nin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, Kubilay Aka ile barışma iddiaları hakkında, “Kubilay ile barışmamız söz konusu değil” dedi.

GÜNDEME BOMBA GİDİ DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka’nın sosyal medya üzerinden bir kadına yazdığı mesajlar ifşa edilmişti. Kubilay Aka’nın Miray Daner’le ilgili “İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil” dediği ortaya çıkmıştı. Aldatma iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.