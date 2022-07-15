İhaneti gördük

15 Temmuz 2016 gecesi TSK içindeki bir grup asker FETÖ adına Türkiye’yi kana buladı. Darbeye direnen 248 kahraman şehit oldu. OHAL ilan edildi. 125 bin kişi KHK ile ihraç edildi ancak ‘siyasi ayak’ eksik kaldı.

Veli TOPRAK

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KUTLU OLSUN

Altı yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup asker Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına darbe girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve TBMM başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Polis Akademisi F-16’lar tarafından bombalandı.

Marmaris’te tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunuldu. TRT’yi işgal eden bir grup asker, yönetime el koyduklarını açıkladı. Erdoğan’ın halkı sokağa davet etmesiyle vatandaşlar darbe girişimine direndi. 60’ı polis ve 6’sı asker olmak üzere 248 kişi şehit oldu, 2 bini aşkın kişi yaralandı.

OHAL İKİ YIL SÜRDÜ

Darbe girişimi sonrası ülke çapında 3 aylık periyotlar halinde toplam 7 kez olmak üzere 2 yıl boyunca OHAL ilan edildi. TSK başta olmak üzere kamudan 125 bin 678 kişi KHK ile ihraç edildi. 2016-2022 arasında FETÖ’den 332 bin 884 kişi gözaltına alındı, 101 bin kişi tutuklandı.

Yargılamalar sonucunda darbe suçundan 4 bin 130 kişi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse mahkum edildi. “FETÖ’nün siyasi ayağı” ise hep tartışma konusu oldu. Bazı siyasiler ve üst düzey yöneticilerin ByLock kullandığı iddiaları siyaset kulislerinde konuşuldu. Ancak siyasi isimlere, milletvekillerine yönelik bir yargılama olmadı.