İhbar üzerine binayı inceleyen belediye anında mühürledi

6 Şubat tarihindeki yıkıcı depremlerin ardından tüm illerde vatandaşlar oturdukları binaların depreme dayanıklılığı konusunda test yaptırmaya başlarken, bir taraftan da binanın kolonları ve yapısıyla oynandığına yönelik şikayetlerde ilgili kurumlara gelmeye devam ediyor.

KOLON KESİLDİĞİ İHBARI DOĞRU ÇIKTI

Manisa’da AKP’li Şehzadeler Belediyesi ekipleri, tadilat sırasında kolon kesildiği yönündeki bir ihbarı değerlendirerek, Dinçer Mahallesi 2610 Sokak’ta bulunan bir binada incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında binanın taşıyıcı kolonlarından birinin kesilerek duvar örüldüğü ve zemin kattaki işyerinin daireye dönüştürüldüğü tespit etti. Bina, ekiplerce tedbir amacıyla boşaltılarak, mühürlendi.

Binanın akıbetinin yapılacak hasar ve bina dayanaklılık tespitinden sonra belli olacağı ifade edildi.

BİNADAKİ VATANDAŞLAR MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLECEK

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan AKP’li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, ilçe merkezinde proje dışına çıkılmış yapılara asla müsaade etmeyeceklerini belirterek, mühürlenen binada kalan 21 vatandaşın belediye tarafından çeşitli misafirhanelere yerleştirileceğini dile getirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemize Dinçer Mahallesi 2610 Sokak No 3’te bulunan taşınmazda zemin kat kolonunun kesildiğine dair gelen ihbar üzerine ekiplerimiz yerinde inceleme yapmıştır. Yapılan incelemede bir kolonun yerinde olmadığı ve zemin kat işyerinin daireye dönüştürüldüğü görülmüştür.

Binadaki hasarın belirlenmesi ve binanın dayanıklılığının tespit edilmesi için tedbir amacıyla tahliyesine karar verilip, yapı mühürlenmiştir. 3 dükkan ve 8 dairenin bulunduğu zemin artı 4 katlı binada oturan 21 vatandaşımız can güvenlikleri açısından tahliye edilmiştir. Binanın hasar ve dayanıklılığının tespiti yapılması gerekiyor.

Bu süre zarfında vatandaşlarımızı Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizdeki misafirhanelerimizde konuk edeceğiz. Yapılacak olan dayanıklılık tespiti sonrasında binanın nihai durumu netlik kazanacak.

Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği ne yazık ki Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Şehrimizde de aktif fayların olduğu biliniyorken bu tür proje dışına çıkılmış yapılara Şehzadeler Belediyesi olarak müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz.”