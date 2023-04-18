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17 Nisan 2023
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İhbar üzerine gittiler: Kötü koku, acı gerçeği ortaya çıkardı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katından kötü koku yayıldığını fark eden daire sakinleri, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan Yasin Kolcu’nun cesediyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre vücudunda darp, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Kolcu’nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu’nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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