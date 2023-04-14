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14 Nisan 2023
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İhmal çukuru 4 yaşındaki Adem’in canını aldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi’nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur yağmur suyu ile doldu. Mahallelinin iddiasına göre uyarılara rağmen çukur kapatılmadı.

İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki Adem’i bulamadı. Aramalar sonrası Adem’in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu.

Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öğrenildi. 4 yaşındaki Adem Kavçin’in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İnşaat firmasından şikayetçi olan aile 4 yaşındaki Adem’in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

Baba Erhan Kavçin ve 4 yaşındaki Adem…

“SUYUN İÇERİSİNDE CAN VERİYOR, ÇUKUR HALA AÇIK”

Dayı Mehmet Keber, yaşananları şu sözlere anlattı:

“İstinat duvarının kenarında su birikmesi oluşmuş. Çocuk oyun oynarken suyun içerisine düşüyor. Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor. Babası çocuğunu mahallede arıyor. Arkadaşları babasına Adem’in orada olduğunu söylüyor.

Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar. Müteahhit, Ankara’dan ifade için çağıracaklar. Devletimizden ricamız konunun peşinde durmasıdır. Gereken neyse yapılsın. Evine 60 metre ilerisi bir alan orası. Çok büyük bir ihmal var. Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım.

Bizim içimiz yanıyor. Bu konu hakkında ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Savcı, konunun takipçisi olacağını söyledi. O çukur 3-4 aydır o şekilde duruyor. Çukurun kapatılması için şikayette bulunduk ama kapatılmadı. Hala çukur açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor” (DHA)

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