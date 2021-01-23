İhracatçı, Ortadoğu’daki normalleşmeyi izliyor

Türkiye’nin son dönemde diplomatik sorunlar yaşadığı Ortadoğu’daki büyük pazarlarda, ihracatçılar sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’da Türk ürünlerine engellemelerin sürdüğünü ifade eden İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu ülkelerin Katar ile ilişkileri normalleştirmesinden sonra benzer bir adımın Türkiye için de atılmasını umut ettiklerini söyledi. 2020’de 8.4 milyar dolar ihracat yaptıklarını anlatan Öztiryaki, 2021 hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu, Ortadoğu pazarının açılmasıyla bu rakamın daha da artacağını kaydetti.

Bu ülkeler dışında Irak pazarının da kendileri için önemli olduğuna değinen Öztiryaki, yakın geçmişte ihracatta ilk sıralarda yer alan bu ülkede yeniden canlanma beklediklerini aktardı. Donald Trump döneminde başlayan ABD-Çin ticaret geriliminin yeni Başkan Joe Biden döneminde de devam edeceğini dile getiren Öztiryaki, bu durumun Türkiye’nin ihracatı açısından olumlu olacağını belirtti. Öztiryaki, Çin’e alternatif yeni tedarik zincirinde Türkiye’nin önemli bir noktada olduğunu hatırlattı.

Dijital pazarlama, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar kavramlarının coronavirüs dönemi ile birlikte vazgeçilmez birer unsur olduğunun altını çizen Tahsin Öztiryaki, yeni dönemde sanal heyetlerin ticarete yön verdiğini ifade etti. Öztiyaki, “Biz de İDDMİB olarak 2020 yılında 15 ülkede 140 Türk firması ve 632 yabancı firmanın katılımı ile bin 400’den fazla ikili görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.