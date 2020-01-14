İhracatçılar ‘Akbank’ dedi

Dünyanın önde gelen finans yayın gruplarından Euromoney’nin “Dış Ticaretin Finansmanı Müşteri Araştırması”nda (Trade Finance Survey 2020) Akbank, Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası seçildi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “İhracatı ekonomik kalkınmamızın temel araçlarından biri olarak görüyor ve ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını başarmak için Akbank olarak desteğimizi sürdürüyoruz. İzlenen başarılı politikalar sonrası ihracatımız 180 milyar doları aşarak rekor tazeledi. Biz de dış ticaretin finansmanına odaklandık ve bu konudaki ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendiriyoruz.” dedi.

“DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini desteklemek için geliştirdikleri “İhracatçının Gücü Paketi” ile ihracatçılara finansman desteği sağlamaya devam ettiklerinin de altını çizen Binbaşgil; “İhracatçının Gücü Paketi ihracatçılara birçok kolaylık sağlıyor. Akbank olarak ayırdığımız kaynak kapsamında ihracatın finansmanını 1 yıla kadar vadelerle yeni işlek, spot ve aylık eşit taksitli kredilerde avantajlı faiz oranları ile destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Akbank Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal ise aldıkları ödülden duydukları gururun altını çizdiği açıklamasında; ihracatın Gücü Paketi swift takip sistemi, ücretsiz dijital dış ticaret tarifesi, FX platform üzerinden dış ticaret işlemlerinde özel kur avantajı gibi bir çok önemli özellik ve kolaylık sağlıyor.” açıklamasında bulundu.