İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne bazı malzemeler eklendi

ANKARA (AA) – İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, "oriented strand board (OSB)" ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçların eklemesi yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne "ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, OSB ve benzeri levhalar", "ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar" ile "uzunlamasına testereyle biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçlar (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesi'nde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)" eklendi.