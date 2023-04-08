İhsan Derelioğlu, çıkış için çareyi açıkladı: Trabzonspor’un içinde kim varsa bunu yapmak zorunda

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Trabzonspor’un teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İçinde bulundukları durumdan çıkış için çare olarak gördüğü noktaya işaret eden Derelioğlu, “Üzgünüz. Aldığımız iki tane üst üste mağlubiyetten sonra bu maç, bizim için fırsattı ve bunu değerlendirebilirdik. Oyunu çok fazla değerlendirmek istiyorum. Trabzonspor oyunu dengede de götürse, iki tane duran toptan gol yemiş olsa da, maçı çevirme anlarında becerememiş olsa da normalde daha dominant, daha baskılı, rakibi daha fazla zorlayan bir ekip olmalı sahada. Tabii çocukların üzerinde bu yenilgilerin, uzun zamandır kazanamamanın verdiği gerginlik ve stres var. Bazen istedikleri halde bazı şeyleri düzeltme şansları olmuyor. Oyunun kritik anlarında o geri dönüşleri bazen konsantrasyon eksikliği, bazen odaklanmayı pek fazla becerememek erken kırılmalara yol açıyor. Kırılganlık en büyük tehlike ama futbol bu, oyuncuların tümü futbol oynamak için sahadalar. Bundan sonra da sezon içinde ne olursa olsun futbolun içinde kalmalı. Çözüm yine futbolcularda. Bu, sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bunun bilincinde olup mutlaka daha fazla çalışarak, daha çok isteyerek, daha çok konsantre olarak değiştirmek durumundayız. Trabzonspor; gerek camia olarak, taraftar olarak, kadro potansiyeli olarak bunları yapabilecek durumda. Sürecin getirdiği zorluklar… Birkaç aylık süreçte Trabzonspor, bazı hedeflerinden uzaklaşınca her kırılma, biraz daha moral bozukluğuna yol açtı. Bunun çaresi; kabullenmemek, direnmek, varlığını hissettirmek adına elinden geleni ortaya koymak. Bütün oyuncuları, teknik ekibi, Trabzonspor’un içinde kim varsa bunu yapmak zorunda. Belli bir süre sonra Trabzonspor’un bu girdaptan çok rahat kurtulacağını düşünüyorum” dedi.

Maç içinde sakatlık problemi yaşayan Edin Visca’nın durumuna ilişkin soruya ise İhsan Derelioğlu, “Zaten Edin Visca’nın maç öncesinde yorgunluk problemi vardı. Belli bir süre kullanmak durumundaydık. Birçok oyuncumuzun böyle problemleri vardı. Teknik konuda çok fazla yorum yapmayacağım ama ilk yarıda merkezde istediğimiz baskıyı yaratamayıp hücumda çoğalma eksikliği yaşayınca Edin’i 45 dakika oynayabilecek durumda olduğumuz söylendi. Girer girmez bir şanssızlık yaşadı. Adele problemi… Şu anda çok net bir bilgi veremeyiz. Adale problemi olduğu için çok da hafif bir sakatlık problemi gibi görülmüyor. Birkaç gün içinde netleşir. Trabzonspor için önemli bir oyuncu. Çıkması büyük bir şanssızlık. Ondan sonra Abdülkadir Ömür de benzer şekilde çıkınca… Bazı arkadaşlar da o sakatlıklarla devam ettiler. Maç sonunda ufak tefek birkaç şeyler daha var. Futbolcunun görevi, çıkacak, oynayacak, kendine iyi bakacak. Ufak tefek sakatlıklar olacak, çok çabuk sahalara dönmeye çalışacak. Mantalitemizi bunun üzerine kurarsak bu işin altından kalkarız” yanıtını verdi.