İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

Yazan:
Alaturka Online
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi kadrolarına, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

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