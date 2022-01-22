İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde…

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

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