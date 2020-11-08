İhsan Hoca’nın dokunuşu

Trabzonspor, Alanyaspor karşısında İhsan Hoca’nın göstermiş olduğu performans ile galibiyeti kaçırdı. Bulmuş oldukları net pozisyonları gole çevirmiş olsalardı 3 puanla Trabzon’a döneceklerdi. İhsan Hoca ne yaptı?

1) Trabzonspor’un en zayıf bölgesi olan orta sahasını güçlendirdi. Bu bölgeye mücadele gücü yüksek, defansif orta saha özelliği taşıyan Abdulkadir, Flavio ve Pereira’yı koydu. Bu hamle ile her maç orta sahada rakibe verilen üstünlüğü kaybetmeyip Alanya maçına denge getirdi.

2) Takımda lider bir oyuncu yoktu. Trabzonspor gol yediği zaman takımı harekete geçirecek, sinerji yaratacak, arkadaşlarını coşturacak ve vermiş olduğu mücadele ile örnek olacak oyuncu yoktu. Kaptan Pereira’yı orta sahaya alarak lider oyuncu yaptı. Pereira da verdiği örnek mücadele ile takıma gizli bir sinerji kattı.

3) Forvet hattında Ekuban ve Djaniny ile başlayıp futbolun en etkili taktik anlayışı olan kontratak taktiğini çok iyi uygulattı. Takım, 8 maç sonra ilk defa net pozisyonlar üretebildi ve bulabildi. Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından Abdülkadir Ömür, takımına skor ve sonuç olarak katkı sağlayacak forma bir türlü ulaşamadı. Sağ kanatta Serkan bu bölgeyi tempolu ve hızlı kullanarak etkili hücumlara çıkıp asistler yapmakta. Kendisini yakında milli takımda görürsek şaşırmayalım. Trabzon’un büyük sorunu defansın merkezindeki Edgar le ve Hugo’nun uyumsuzluğu. Bu sorun mutlaka çözülmeli.

Sonuç olarak Newton konusunda Trabzonspor’daki yönetici arkadaşlarımı arayarak uyarmıştım. Keşke sezona İhsan Derelioğlu ile başlasalardı. Trabzonspor, Newton’un yanlış transferleriyle bu kadar zayıf bir takıma sahip olmazdı.