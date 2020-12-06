İhvan Rehberlik Konseyi Vekil Başkanı Munir, Biden döneminden beklentileri anlattı:

İSTANBUL (AA) – Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanlığı’na vekaleten atanan İbrahim Munir, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın yönetime gelmesiyle Mısır ve bölgede değişimi uzak görmediğini söyledi.

Munir, Al-Jazeera Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Biden'in işbaşına gelmesiyle Orta Doğu bölgesi ve Mısır'da değişim imkanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'in göreve gelir gelmez İhvan üyelerinin serbest bırakılması için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye baskı uygulayacağı beklentisi içinde olmadığını belirten Munir, bunun için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Munir, Biden'in Mısır politikasının, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yaptığı dönemlerdeki gibi olmayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Yıllar geçti ve durumlar değişti. ABD yönetimi ve Dışişleri Mısır'da olan biteni gözden geçirdi. Dolayısıyla Biden'in politikası kesinlikle eskisi gibi olmayacak" dedi.

İbrahim Munir, ABD yönetiminin önceki İhvan anlayışının değişmiş olduğuna, bu durumun açıklığa kavuşturulması için ABD Dışişleri'nden yetkililerle ve araştırma merkezleriyle daha önceden yapılmış görüşmelere işaret etti.

– "Kapının açılacağını düşünüyorum"

İhvan'ın Biden yönetimiyle iletişimde olup olmadığına ilişkin soruya Munir, "Bu onun vakti değil. Ancak gönderdiklerimizin, senatör ve milletvekilleri ile yapılan toplantılarda olanlar sanırım yeterli ve kapının açılacağını düşünüyorum. Biz sırtımızı beşere değil, Allah'ın takdirine dayıyoruz ancak sebeplere de tutunacağız" şeklinde cevap verdi.

Biden'ın önüne gelen raporlarla haklarında daha önce iletilenlerin doğru olmadığını kavrayacağını ifade eden Munir, "Biden yönetiminin ilk iki ayında onlarla iletişimin olmayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

– "Farklı şeyler sunacağız"

Munir, İhvan'ın Biden'a ne sunabileceğine ilişkin soruya, "Amerika'ya 'sunacağımız' şeklinde ifade, zor bir ifade. Ve bunu kabul da etmeyiz kesinlikle. Amerika'ya bir şey sunmayacağız. Bizler siyasal İslam dünyasına söyleniyor olandan farklı görecekleri şeyi sunacağız." yanıtını verdi.

Bölgenin sükunete ve yeniden bir düzene ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Munir, ABD yönetiminden demokratik değerlere ve halkın iradesine saygı duymaya geri dönmesini talep etti.

Munir, İhvan'ın Mısır'da yönetime geri dönme düşüncesi ve imkanına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:

"Allah bilir Mısır'da neler olacak. Ancak rekabet etmek ya da etmemek bizim hakkımız. Teşkilatın politikaları belirleyen aygıtları var ancak benim görüşüm istendiğinde; bunun vakti değil, çünkü Mısır'ın sorunlarının çözülmesi için herkesin çalışmasına ve bir grubun değil, herkesin görüşüyle yönetilmeye ihtiyacı var derim"

Mısır'da seçimle işbaşına gelen Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'te askeri bir darbeyle indirilmesinin ardından aynı yıl aralık ayında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) terörist örgüt ilan edilerek yasaklanmıştı.