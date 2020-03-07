II. Viyana’dan Hitler’e uzanan yol! ‘Türklere doğru’ satılıyor

Almanya’nın güney eyaleti Bavyera’nın yukarı Salzberg bölgesinde bulunan ve diktatör Adolf Hitler’in, Berghof (Kartal Yuvası) denilen karargâhının yanındaki “Zum Türken” (Türklere doğru, Türklere) isimli otel, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarıldı.

Önceleri küçük bir dinlenme merkezi şeklinde kullanılan binanın yapımı 1630’da tamamlandı. Bina sahibinin çalışanları, 1683’teki II. Viyana Kuşatması’ndan elleri ganimet dolu dönünce, ganimet getirenlere “Türke” (Türkler) denildiği için, “Türk evi” adıyla (Türkenhaeusl) otel olarak anılmaya başlandı.

BAŞLANGIÇ FİYATI 25 MİLYON TL

Naziler tarafından zorla alındıktan sonra ise adı “Türklere doğru, Türklere” anlamına gelen “Zum Türken”e çevrildi.

1934 ile 1945 arasında Hitler’in gelip konuşmalar yaptığı, gizli servisin karargâh olarak kullandığı ve Hitler’in özel misafirlerinin kaldığı otel için başlangıç fiyatı 3.65 milyon euro (25 milyon TL) olarak belirlendi. Otelde, II. Viyana Kuşatması ve II. Dünya Savaşı’na ait eşyalar da bulunuyor.

TÜNELLERE ELDİVENLE GİRİLİYOR



İngiltere merkezli Sotheby’s’in açık artırmasına katılmak serbest. İnternet aracılığıyla teklif verilebiliyor. Hitler’in otele komşu olan Kartal Yuvası bombalanırken, otel de hasar görmüş ama onarım görerek yeniden hizmete açılmıştı.

Otelin altında Nazilerin bombardımandan kaçmak için kullandığı tüneller bulunuyor. Bu tünelleri eldivensiz gezmek yasak. Çünkü önceki ziyaretçiler, duvarlara yazılar yazarak zarar vermiş.

Bavyera Eyalet Hükümeti, “yanlış ellere geçmemesi için” oteli almak istiyor ancak sahibi bunu kamuya değil özel şirketlere satacağını belirtiyor.