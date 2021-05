IIF dolar/TL tahminini sert yükseltti

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Mart’tan beri “yatırımcı algısında görülen sert bozulma” nedeniyle dolar/TL “adil değer” tahminini 7.50’den 9.50’ye çıkardı.

IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks dün Twitter’da, Türkiye’nin cari açığının önemli oranda artmasıyla IIF’nin tahminlerini dolar/TL tahminini geçen yıl iki kere yukarı çektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Mart’ta sıkı para politikası benimsemiş TCMB başkanını beklenmedik bir şekilde görevden alması TL’de yüzde 13 değer kaybın neden olmuştu.

TL, dolar karşısında Cuma gününü 8.3 seviyesinde tamamladı.

2019’da 6,8 milyar dolar cari fazla veren Türkiye ekonomisi, 2020’de 36,7 milyar dolar cari açık vermişti.

2020’nin ilk iki ayında 3,4 milyar dolar olan cari açık, 2021’in ilk iki ayında emtia fiyatlarındaki artışın ve kredilerde artışında da etkisiyle 4,4 milyar dolara yükselmişti.

Şubatta 12 aylık birikimli cari açık 37,8 milyar dolar olmuştu.

2020’nin ardından 2021’de de salgına bağlı olarak turizmde beklenen gelirin elde edilememe tehlikesi bulunuyor.

We’re changing our fair value for Turkish Lira to $/TRY 9.50 (black). We changed our fair value twice in 2020, due to the sharp widening in the current account deficit. This change is driven by a sharp deterioration in sentiment that’s taken place since March. With @UgrasUlkuIIF pic.twitter.com/Nw0BmuHxFI

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) May 2, 2021