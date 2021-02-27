İİT Genel Sekreteri'nden Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek

İSTANBUL (AA) – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu destekledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, İİT Genel Sekreteri Useymin, yaptığı açıklamada, "ABD'nin yayımladığı kesin delilerden uzak raporda yer alan doğru olmayan çıkarımlara karşı olduğunu" ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimine, otoritesine ve yargı bağımsızlığına yönelik karalamaları reddettiğini kaydeden Useymin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili adalete teslim edilen ve haklarında nihai hükümler çıkan suçlulara yönelik yargı kararlarını desteklediğini aktardı.

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.