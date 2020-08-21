İSTANBUL (AA) – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Husi milislerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

"Söz konusu mükerrer saldırıların barışçıl çözüm çabalarına hizmet etmediğini" kaydeden Useymin, saldırıları ve bunları gerçekleştirenleri, Husilere para ve silah desteğinde bulunanları kınadığını belirtti.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Necran kentindeki sivilleri hedef almak için gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Dün de Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA etkisiz hale getirilmişti.