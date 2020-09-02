IKBY Başkanı Barzani, Bağdat'ta Macron ile görüştü

İSTANBUL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Bağdat'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Barzani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Macron ile yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fransa'nın IKBY'ye devam eden desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Barzani, "Fransa ile güçlü ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini arzuluyoruz." paylaşımında bulundu.

Macron, bugün geldiği Bağdat'ta önce Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile görüşmüştü.