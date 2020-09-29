IKBY Başkanı, Irak Başbakanı'nı diplomatik misyonların korunmasında desteklediğini bildirdi

İSTANBUL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin ülkedeki diplomatik misyonların korunması için attığı adımları desteklediğini açıkladı.

IKBY'nin başkanlık resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere dün başkent Bağdat'a gelen İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi Erbil'deki konutunda kabul etti.

Açıklamada, Barzani ve Guerini'nin Irak'ta diplomatik misyonlarla terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerine yönelik silahlı grupların saldırıları ele aldıkları kaydedildi.

Silahlı grupların, Bağdat'taki diplomatik misyonlar ve uluslararası koalisyon güçlerine saldırılarını endişeyle takip ettiklerini belirten Barzani, "Irak'a destek konusunda diplomatik temsilcilerle koalisyon güçlerinin görevi önemlidir ve gereklidir. Güvenliklerinin sağlanması ve korunmaları gerekiyor. Kürdistan Bölgesi de Başbakan Mustafa Kazımi'nin saldırıların önlenmesi konusunda attığı adımları destekliyor." dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge ile koalisyon güçleri için lojistik malzeme taşıyan araç konvoylarına zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

ABD'nin Irak'taki askeri varlığını ulusal güvenliği için stratejik bir tehlike olarak kabul eden İran'ın himayesindeki Iraklı Şii silahlı grupların söz konusu saldırıları gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'nin acilen Irak'ı terk etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ni kapatma planını gündeme getirmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı, dün ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın, Washington’un Bağdat yönetimini güvenlik ve terörle mücadelede desteklemeye devam edeceğini bildirdiğini kaydetmişti.