IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile yapıldığını açıkladı

ERBİL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

IKBY İçişleri Bakanlığı, Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, soruşturma sonrasında saldırının drone ile gerçekleştirildiği ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri bölümünü hedef aldığı kaydedildi.

Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, bir depoda hasar meydana geldiği ifade edildi.

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıklamıştı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetmiş, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtmişti.