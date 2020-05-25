İki aile arasında kavga: 13 yaralı!

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Gürpınar İlçesi Cevizalan Mahallesinde iki aile fertleri arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 13 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 41 bin 340 TL idari para cezası uygulandı.

* Küçükbaş hayvanların kullandığı yolun paylaşılamaması nedeniyle iki aile fertleri arasında daha önce başlayan ve devam eden husumet bugün kavgaya dönüştü.

* Saat 16.00 sıralarında sözlü olarak başlayan tartışmada şahıslar kürek, taş ve kesici aletlerle birbirine saldırdı.

* Kavgada her iki aileden 13 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

* Yaralılar Gürpınar Devlet Hastanesine sevk edilirken, olaya karışan şahısların her birisine 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesine aykırı hareket ederek sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten dolayı toplam 41 bin 340 TL idari para cezası uygulanmıştır.

* Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

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