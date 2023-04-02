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2 Nisan 2023
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İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Emeti Hasan Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi.

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarla birbirlerine açtığı ateş sonucu endişe yaşayan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arbede güçlükle önlenirken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Ferdi Gezer ile yeğeni Ferdi Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silahlı kavga ile ilgili 8 kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

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