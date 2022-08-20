İki AKP’li vekilin 26 akrabasına iş torpili

CHP Bingöl Solhan ilçe Başkanı Mehmet Canlı, aralarında AKP Bingöl Milletvekilleri Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek’in de bulunduğu birçok AKP’li ismin akrabaları olduğu iddia edilen kişilerin Bingöl İl Özel İdaresi’nde işe yerleştirildiğini öne sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

Bingöl’ün CHP‘li Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, Bingöl İl Özel İdaresine AKP‘li siyasiler tarafından akrabalarının alındığını iddia etti. Canlı, yayınladığı 43 kişilik işe alım listesinde AKP’li vekil Cevdet Yılmaz’ın 19, Feyzi Berdibek’in ise 7 akrabasının İl Özel İdaresinde işe alındığını söyledi.

“AKP DEMEK ADAM KAYIRMA DEMEK”

CHP’li başkan Mehmet Canlı, hazırladığı bir videoda AKP’lilerin akrabaları olduğunu iddia edilen kişilerin İl Özel İdaresinde işe alındığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bingöl İl Özel İdaresine 43 kişilik işçi alımı yapıldı alım ilana çıkmadı. Daha önce Bingöl Belediyesi torpilli mühendislik alımını ulusal basına bizler taşımıştık. Taşırken belki utanırlar bir daha yapmazlar demiştik. Giderayak yangından mal kaçırır gibi kendi yakınlarını kamu kurumlarına yerleştirmeye devam ediyorlar Ak Partili arkadaşlar.

Bingöl İl Özel İdaresine sınavsız, siyasi torpille işe alınan birkaç tanesini örnek vereceğim; Ak Parti demek torpil demek, Ak Parti demek adam kayırma demek, Ak Parti demek kadrolaşma demektir. Tüm kamuoyunun bilgisine.”

AKP’Lİ VEKİL AÇIKLAMA YAPMAK İSTEMEDİ

AKP’lilerin yakınlarının alındığı iddiasına ilişkin görüştüğümüz AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, böyle tartışmaların parçası olmak istemediğini belirterek açıklama yapmayı uygun görmediğini söyledi.

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