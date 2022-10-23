İki aylık evli çifti kaza ayırdı

Samsun’da kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilde sürücü Enes Yıldız (21) hayatını kaybetti, 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ile arkadaşı Yalçın Tunç (21) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Enes Yıldız idaresindeki 55 AHF 658 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile 2 aylık eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşları Yalçın Tunç yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ENES YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Enes Yıldız, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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