İki doz Sinovac aşısının etkinlik oranı belli oldu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Türkiye’de de kullanılan Sinovac aşısının etkinlik oranını duyuran Koca şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye’de Faz-3 çalışmaları tamamlanan Çin menşeli Sinovac aşısının (CoronaVac) iki doz etkinliğinin %83,5 olduğu belirlendi. 10 Bin 218 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları tıp dünyasının ünlü dergilerinden The Lancet’te yayımlandı.”

BİONTECH’İN KORUMA ORANI DA AÇIKLANMIŞTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) haziran ayında, elde ettiği verileri analiz ederek yayınladığı raporlarda Pfizer/BioNTech’in koruyuculuk oranı da açıklanmıştı.

Belgelerde mRNA teknolojisine sahip aşıları kullananların ve her iki dozu da olan kişilerin Covid-19 bulaşmasına karşı yüzde 91 oranında korunduğu belirtilmişti.

TEK DOZDA YÜZDE 81

Yetkililer, “İki doz aşı olanlarda bulaş riski yüzde 91 oranında azaldı. Tek doz aşı olanlarda ise bulaş riski yüzde 81’e düştü. Bu veriler semptom gösteren ve semptom göstermeyen vakaları kapsıyor” açıklamasını yapmıştı.

DAHA AZ YATAKTA KALIYORLAR

İki doz ya da tek doz aşı olanların ortalama olarak 6 gün daha az hasta olduğu belirtilirken, bu kişilerin hastalığı ortalama olarak 2 gün daha az yatakta geçirdiği vurgulanmıştı. Bu kişilerin ayrıca semptom gösterme riskinin de yüzde 60 daha az olduğu belirtilmişti.

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