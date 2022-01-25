İki doz Sinovac üzerine Pfizer/BioNTech aşısı antikor seviyesini artırıyor

Brezilya ve İngiltere’nin ortak araştırmasında Türkiye’de de kullanılan Sinovac’ın CoronaVac aşısının iki dozunu olanlara üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının yapılmasının etkileri mercek altına alındı.

Sozcu.com.tr

Oxford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları ile Brezilya’daki bilim insanlarının ortak çalışmasının sonuçları kamuoyuna duyuruldu…

Türkiye, Brezilya, Çin, Arjantin ve Endonezya gibi ülkelerin de dahil olduğu yaklaşık 50 ülkede kullanılan Sinovac’ın CoronaVac aşısının iki dozunu olanlara üçüncü doz olarak AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ya da Johnson & Johnson’ın aşılarının yapılmasının etkisini araştıran uzmanlar dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Türkiye’de “Çin aşısı” olarak da bilinen corona virüsü aşısından sonra bu aşıları üçüncü doz olarak kişilerde koruma oranının arttığına dikkat çekildi. Araştırmayı yürüten Andrew Pollard, “Bu araştırma, vektörel aşı kullanılan ülkelerdeki karar mercilerinin yaklaşımları için önemli sonuçlar çıkarıyor” dedi.

Aralık ayında yapılan benzer bir araştırmada Sinovac’ın iki dozu üzerine Pfizer/BioNTech aşısı yapılmasının Omicron varyantına karşı düşük bir bağışıklık sağladığı ortaya çıkmıştı. Araştırmada Sao Paulo ve Salvador’dan 1240 gönüllüden elde edilen verilerin kullanıldığı kaydedildi. Uzmanlar bu aşılama sistemi ile kayda değer bir koruma sağlandığını dile getirdi.

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