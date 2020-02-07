İki geçit çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı!

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kar yağışının başlamasıyla Cumhuriyet, Kazım Karabekir, İskele, İkinisan, Milli Egemenlik, Hacıbekir, Eski Cezaevi sokak ile TOKİ’ler ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar yoğun kar yağışına rağmen devam ederken Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ise ekipleri yakından takip ediyor. Yüzü aşkın iş makinesi ile merkez ve kırsalda mücadele sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre kar yağışının hafta sonu Van ve ilçelerinde etkisini artıracağını belirtirken büyükşehir belediyesi yetkilileri ise vatandaşların gerekli olmadıkça toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve karla mücadele çalışmalarını aksatacak şekilde caddelere gelişi güzel araç parkları yapmamaları konusunda uyardı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

* Van’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatıldı.

* Van-Gürpınar karayolu Kurubaş Geçidi yoğun kar yağışı ve tipi, Van-Hakkari karayolunun Güzeldere Mevkii ile Van-Çatak kara yolu yoğun kar yağışı tipi ve çığ tehlikesine karşı can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle 07 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatılmıştır. İHA

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