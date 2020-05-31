İki hastane daha hizmete giriyor

İstanbul’da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla açılıyor.
Toplam 125 bin metrekare alana kurulu hastanede 432’si yoğun bakım olmak üzere, gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatak ve 16 ameliyathane yer alıyor. 45 günde yapımı tamamlanan hastaneye corona virüsü nedeniyle 78 yaşında vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener’in adı verildi.
Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
* Sağlık sisteminde baştan aşağı yenilenmeyi sağladık. Türkiye pandemi sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir durumadır. 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz.